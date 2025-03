E' successo a Langley, in Virginia. Gli agenti lo hanno bloccato e hanno confermato che nessuno è rimasto ferito

Decine di poliziotti hanno fatto irruzione nel quartier generale della Cia in Virginia per la presenza di un uomo armato di pistola fuori da un cancello d’ingresso.

Inizialmente, i testimoni avevano riferito di aver udito spari. Tuttavia, alcuni media locali hanno riportato le parole di un funzionario delle forze dell’ordine che ha confermato che non sono stati sparati colpi e che nessuno è rimasto ferito. L’intero ingresso del quartier generale di Langley, in Virginia, è stato bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso. La Cia ha confermato la presenza di “minacce” al cancello, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli sull’incidente.

🚨#BREAKING: Numerous law enforcement are on the scene as armed male Suspect Fires Multiple Shots into the air Outside CIA Headquarters gate

📌#McLean | #Virginia

Currently, numerous law enforcement agencies, including SWAT and bomb squad, are on the scene in McLean, Virginia,… pic.twitter.com/wdXZhWmmTO

