Le vittime dell’incendio scoppiato in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord, sono morte per le gravi ustioni o per intossicazione da monossido di carbonio. Lo ha riferito Kristina Serafimovska, direttrice dell’ospedale di Kocani dove sono arrivati i primi feriti portati dal locale notturno andato a fuoco. “La prima chiamata è arrivata alle 2.48 e in 30 minuti abbiamo mobilitato l’intero ospedale”, ha spiegato ancora. I feriti più gravi sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie di Stip e Skopje.

