Sono quattro i mandati di arresto emessi nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio che ha provocato 59 morti in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. Lo ha riferito il ministro dell’Interno macedone Panche Toshkovski, che ha fornito anche il numero delle vittime: 59 morti e 155 persone ricoverate in ospedale. “Voglio assicurare che questo caso sarà risolto con una risposta precisa, con nomi e cognomi, al momento però la cosa più importante è stabilire tutti i fatti e le prove necessarie per l’indagine”, ha aggiunto.

