L'uomo di 64 anni è stato arrestato a Gelsenkirchen, ecco cosa è successo

Un gelataio è stato arrestato a Gelsenkirchen dopo aver accoltellato due ispettrici alimentari durante un controllo. Come riferito a LaPresse dalla polizia di Gelsenkirchen, il sospettato è “un 64enne con cittadinanza italiana”. Secondo le informazioni, mercoledì mattina il gelataio di Gelsenkirchen ha ricevuto la visita dell’ufficio dell’ordine pubblico. Due dipendenti di 32 e 37 anni avrebbero dovuto porre sotto sequestro il suo furgone per la vendita di gelati perché apparentemente violava le normative alimentari. Quando le donne gli hanno riferito la notizia, l’uomo, identificato come Cono R. riporta Bild, ha estratto un coltello e le ha colpite. La 37enne è rimasta ferita così gravemente che ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza in ospedale. La sua collega se l’è cavata con ferite lievi. Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno arrestato il sospettato, che non ha opposto resistenza, e confiscato il coltello. Il movente del crimine è oggetto di indagine in corso.

