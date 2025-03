Sabato decine di migliaia di persone si sono unite agli studenti in protesta in Serbia, in una manifestazione a Nis, contro il governo e il presidente Aleksandar Vucic, accusati tra l’altro di corruzione. La mobilitazione a quattro mesi dal crollo della tettoia alla stazione ferroviaria di Novi Sad, nel quale sono morte 15 persone.

