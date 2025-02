Diplomatici occidentali hanno deposto dei fiori giovedì per celebrare il 10° anniversario della morte del leader dell’opposizione russa Boris Nemtsov, ucciso con un colpo di pistola nel 2015 vicino al Cremlino. L’omaggio nel centro di Mosca, sul luogo in cui fu assassinato. Già vice primo ministro sotto Boris Eltsin, Nemtsov era un politico popolare e un duro critico del presidente Vladimir Putin. Per l’omicidio sono stati condannati cinque uomini originari della Cecenia.

