Decine di coppie hanno deciso di convolare a nozze sotto la neve il giorno di San Valentino. La location prescelta è stata il comprensorio sciistico di Loveland, a ovest di Denver, in Colorado. A poco meno di 3.658 metri di altitudine, circondate da alberi innevati e cime scoscese, 130 coppie si sono riunite per una cerimonia di nozze di massa, indossando sci e snowboard. Alcuni, tuttavia, hanno optato per abiti tradizionali, come smoking e abiti da sera, mentre altri erano vestiti con ogni sorta di costumi stravaganti: tutù, veli colorati e occhiali da sole a forma di cuore.

