Onu: "350mila sfollati per scontri e bombardamenti nelle province del Nord e Sud Kivu".

I ribelli dell’M23, sostenuti dal Ruanda, hanno affermato di aver conquistato un secondo aeroporto nel Congo orientale, l’aeroporto di Kavumu, che serve la provincia del Sud Kivu. Fonti locali hanno confermato che i ribelli hanno circondato l’area intorno all’aeroporto nazionale di Kavumu. Hanno anche raccontato di aver visto decine di soldati fuggire dalla città mentre infuriavano i combattimenti.

L’annuncio

Il portavoce dell’M23 Lawrence Kanyuka ha scritto su X che i ribelli hanno preso il controllo dell’aeroporto di Kavumu e dei suoi dintorni per “eliminare la minaccia alla fonte”. “L’aeroporto rappresentava un pericolo per la popolazione civile“, ha aggiunto. Lo scalo si trova a circa 30 chilometri dalla città di Bukavu, capoluogo della provincia del Sud Kivu.

Comme nous l’avons maintes fois souligné, nous avons éliminé la menace à la source. L’aéroport de Kavumu constituait un danger pour la population civile des zones libérées &

nos positions. Désormais, Kavumu et ses environs, y compris l’aéroport, sont sous le contrôle de l’AFC/M23 — Lawrence KANYUKA (@LawrenceKanyuka) February 14, 2025

Critiche ai ribelli per aver violato la tregua

Il ministero delle Comunicazioni del Congo ha rilasciato una dichiarazione in cui critica i ribelli per aver violato il cessate il fuoco richiesto dai leader regionali. I ribelli stavano “imponendo una guerra urbana attaccando le posizioni delle FARDC (forze armate congolesi) che desiderano evitare spargimenti di sangue a Bukavu”, ha detto il ministero. Un leader della società civile locale a Kavumu ha riferito di aver visto i soldati “abbandonare le loro posizioni e dirigersi verso Bukavu”. “Questo ha causato paura all’interno della comunità e ho preso le misure necessarie per portare la mia famiglia al sicuro”, ha aggiunto.

Onu: “350mila sfollati per scontri e bombardamenti”

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha affermato che centinaia di migliaia di sfollati si trovano ora in rifugi di fortuna sovraffollati, chiese, scuole e ospedali. “I pesanti bombardamenti di artiglieria e i saccheggi hanno distrutto 70.000 rifugi di emergenza intorno a Goma e Minova, nelle province del Nord e del Sud Kivu, lasciando circa 350.000 sfollati interni ancora una volta senza un tetto sulla testa”, ha detto l’agenzia. I leader africani si riuniranno in Etiopia nel fine settimana per un vertice dell’Unione Africana, un organismo continentale che in passato è stato criticato per l’inazione in seguito ai conflitti in diverse parti della regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata