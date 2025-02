(LaPresse) “La minaccia rappresentata dall’allontanamento dei valori comuni da parte dell’Europa ci preoccupa. Questa minaccia interna è peggiore di quella rappresentata dalla Cina o dalla Russia”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “L’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e, se da un lato, crediamo che si possa giungere a una soluzione ragionevole tra Russia e Ucraina, dall’altro riteniamo che nei prossimi anni sia importante che l’Europa faccia dei passi avanti per provvedere alla propria difesa” ha aggiunto Vance. NO ACCESS GERMANY. NO USE ONLINE. NO USE AFTER 7 DAYS FROM BROADCAST. NO ARCHIVE. EDITED COVERAGE OF UP TO 3 MINUTES PER DAY IS PERMITTED ON LINEAR BROADCASTING AND ONLINE.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata