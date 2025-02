Un’esplosione causata da una fuga di gas nel centro commerciale Shin Kong Mitsukoshi di Taiwan ha ucciso quattro persone e ne ha ferite gravemente altre otto. L’esplosione si è verificata nella zona ristorazione al 12° piano dei grandi magazzini a Taichung, città nella parte centrale dell’isola.

Tra i morti ci sono due persone in visita da Macao, mentre un terzo turista è rimasto gravemente ferito. Decine di vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 11.30 (le 4.30 in Italia). Il Presidente di Taiwan Lai Ching-te ha chiesto a tutte le agenzie governative competenti di indagare sulle cause dell’incidente.

