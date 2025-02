Foto da X Ryanair

La provocazione della compagnia multata in Spagna per pratiche "abusive", tra cui il supplemento per il bagaglio a mano

Non si ferma lo scontro tra la low cost Ryanair e il governo spagnolo. La compagnia aerea ha lanciato oggi una campagna pubblicitaria destinata a scatenare polemiche, in cui il ministro dei Consumi, Pablo Bustinduy, del partito Sumar, appare vestito da pagliaccio.

Il ceo di Ryanair: “Bustinduy pazzo comunista”

Nei giorni scorsi il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, aveva definito Bustinduy un “pazzo comunista” dopo che il ministero iberico ha inflitto multe da 179 milioni di euro a cinque low cost, inclusa Ryanair, per pratiche “abusive” tra cui il pagamento di un supplemento per il bagaglio a mano. Ryanair ha lanciato oggi in Spagna un’offerta con 179.000 posti a 19,99 euro con lo slogan “Prenota prezzi folli, prima che il pagliaccio aumenti i prezzi”. Sotto appare l’immagine del ministro con parrucca arcobaleno e naso rosso. “Evita il circo”, ha scritto Ryanair su X lanciando la campagna.

Evita el circo 🤡 — Ryanair España (@Ryanair_ES) February 11, 2025

