(LaPresse) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato a Parigi per il suo primo viaggio all’estero da quando è in carica. Vance è in Europa per l’ ”Ai Action summit’, il vertice per l’Azione sull’Intelligenza Artificiale, che oggi e domani riunisce al Grand Palais capi di Stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, ceo di piccole e grandi aziende, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni non governative e membri della società civile. l vertice punta a ridurre il divario con Stati Uniti e Cina.

