Il veicolo è caduto dal ponte Belice a Città del Guatemala

Un autobus è precipitato in un burrone sulla via dal quartiere Atlantida di Città del Guatemala al cimitero di Buganvilias. Almeno 51 persone sono morte. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. Lo riportano i media locali.

L’incidente

Il veicolo è caduto nel fiume che scorre sotto il ponte Belice. I vigili del fuoco hanno riferito di aver tratto in salvo quattro passeggeri rimasti intrappolati. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus precipitato nel burrone si è scontrato con un’auto, che ha riportato gravi danni. Si ritiene che alcuni passeggeri siano annegati quando il bus è caduto nel fiume. Tra i morti c’è anche l’autista del bus.

Lutto nazionale

Il ministro delle Comunicazioni, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, ha riferito che l‘autobus aveva 30 anni ed era partito alle 3 del mattino da San Agustín Acasaguastlan. Il presidente del Guatemala Bernardo Arévalo ha dichiarato il lutto nazionale.

Presidente: “Tragedia che mi addolora profondamente”

“La tragedia del ponte del Belice è un lutto nazionale che mi addolora profondamente. Sono solidale con le famiglie delle vittime che oggi si svegliano con una notizia straziante. Il loro dolore è il mio dolore“. É quanto scrive sui social il presidente del Guatemala Bernardo Arévalo dopo che un autobus è precipitato in un burrone a Città del Guatemala. “In qualità di Presidente, ho dato ordine di mobilitare il personale dell’Esercito nazionale per prestare assistenza sul posto e di attivare criteri speciali per l’assistenza medica ai feriti”, aggiunge Arevalo, “inoltre, ho deciso di decretare il lutto nazionale, che sarà presto formalizzato attraverso un accordo governativo”.

La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor. Como Presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 10, 2025

