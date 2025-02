(LaPresse) – Lunghe file di veicoli di palestinesi hanno percorso lentamente lungo il corridoio di Netzarim, nel nord di Gaza, lunedì, dopo che Israele ha confermato il ritiro delle sue truppe dall’area. Lo Stato ebraico ha accettato, nell’ambito della tregua, di rimuovere le sue forze dal corridoio, una striscia di terra che divide il nord di Gaza dal sud e che Israele ha usato come zona militare durante la guerra. Secondo l’accordo di cessate il fuoco, i veicoli devono essere ispezionati in un checkpoint per verificare la presenza di armi prima di entrare nel nord.

