Altman: "No grazie, ma posso comprare Twitter a 9,7 mld"

Un consorzio di investitori guidato da Elon Musk sta offrendo 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo della nonprofit a cui fa capo OpenAI di Sam Altman. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, l’avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha detto di avere già presentato l’offerta al cda di OpenAi.

Musk: “È ora che torni ad essere la forza open-source concentrata sul bene che era un tempo”

“È ora che OpeanAI torni ad essere la forza open-source concentrata sul bene che era un tempo. Faremo in modo che accada”, ha affermato Musk in una dichiarazione resa nota da Toberoff. Musk e Altman ruppero i loro rapporti per la direzione che a giudizio di ciascuno doveva intraprendere OpenAI nello sviluppo della sua tecnologia. Da allora, Altman ha lanciato un piano per convertire OpenAI in una società a scopo di lucro, accelerando lo sviluppo in senso commerciale di ChatGPT.

Altman a Musk: “No grazie ma posso comprare Twitter a 9,7 mld”

“No grazie, ma possiamo comprarci Twitter a 9,74 miliardi se vuoi“. È la replica su X di Sam Altman a Elon Musk.

