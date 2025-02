Alla vigilia del vertice sull’intelligenza artificiale in Francia, Emmanuel Macron ha pubblicato sui suoi canali social un divertente video realizzato proprio grazie all’AI. “Faccio questo video per cercare di tirarvi su il morale”, afferma il capo dell’Eliseo. Le immagini che scorrono, rigorosamente “false” (fake), mostrano un Macron in svariate sfaccettature, come nessuno lo ha mai visto. Il vertice sull’AI, al via il 10 febbraio, è stato voluto da Macron per colmare la distanza con Stati Uniti e Cina su questa tecnologia. “Con l’intelligenza artificiale si possono fare molte cose: cambiare l’assistenza sanitaria, l’energia, la vita nella nostra società e, dunque, la Francia e l’Europa devono essere al centro di questa rivoluzione per cogliere ogni opportunità e anche per promuovere i nostri principi”, spiega Macron nel video.

