Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro la possibile partecipazione del Partito della Libertà, successore del NSDAP (Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori), a una coalizione di governo. Circa 30mila manifestanti hanno sfilato per la capitale austriaca dalla Cancelleria fino al Parlamento sventolando cartelli e striscioni contro il partito di destra e il suo leader filorusso Herbert Kickl. La protesta ha avuto luogo nell’anniversario delle prime manifestazioni contro il Partito della Libertà, 25 anni fa, quando l’FPO formò per la prima volta un governo con il partito popolare conservatore. Attualmente i due partiti sono di nuovo in trattativa per formare un governo, dopo che una coalizione a tre tra i socialdemocratici, il Partito Popolare e il partito pro-business Neos è fallita alla fine dello scorso anno.

