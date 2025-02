Ogni 2 febbraio, nel piccolo villaggio di Almonacid del Marquesado in Spagna, i residenti locali celebrano la festa della Vergine della Candelaria. La città (situata nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia) ospita le feste della “Endiablada” (Confraternita dei diavoli) ogni 2-3 febbraio, almeno dal Medioevo. Per l’occasione gli uomini si travestono da personaggi diabolici con tute colorate e cappelli rossi, indossano grandi e pesanti campanacci di rame intorno alla vita, che suonano incessantemente, camminano, ballano e saltano per le strade del paese. Solo gli uomini nati ad Almonacid del Marquesado o i discendenti di abitanti del villaggio possono essere “diavoli” e partecipare a La Endiablada.

