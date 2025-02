Ci saranno altre sei settimane di clima invernale negli Stati Uniti: lo ha previsto la marmotta Punxsutawney Phil nella tradizionale cerimonia del Giorno della Marmotta (Groundhog Day), che da più di un secolo si svolge nella città di Punxsutawney in Pennsylvania occidentale. Uscendo dalla sua tana poco prima dell’alba, accolto da cori di ‘Phil, Phil, Phil’, il roditore ha visto la sua ombra: secondo la tradizione, questo significa che mancano ancora sei settimane alla primavera. Quando invece non la vede, vuol dire che la stagione più calda arriverà presto. Un membro del Punxsutawney Groundhog Club ha letto da una pergamena il proclama in cui la marmotta dichiarava: “Solo io lo so — non ci si può fidare dell’Intelligenza Artificiale“. La folla è stata intrattenuta con fuochi d’artificio, coriandoli e musica dal vivo, spaziando dai Ramones alla tradizionale “Pennsylvania Polka”, mentre tutti attendevano l’alba e l’apparizione di Phil. Tra i dignitari presenti c’era anche il governatore Josh Shapiro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata