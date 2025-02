Sabato gli studenti serbi hanno guidato manifestazioni di massa, bloccando tre ponti sul Danubio nella città di Novi Sad, in Serbia, in occasione dei tre mesi trascorsi dal crollo di una tettoia di cemento della stazione ferroviaria, che ha causato la morte di 15 persone. Decine di migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione, denominata ‘Tre mesi – tre ponti‘. Il blocco di uno dei tre si prolungherà fino a domenica. Il crollo dell’enorme costruzione in cemento armato, avvenuto il 1° novembre, ha scatenato un ampio movimento anti-corruzione e mesi di proteste guidate dagli studenti contro le autorità populiste del Paese balcanico. Molti in Serbia ritengono che il crollo sia stato causato essenzialmente dalla corruzione del governo, in un grande progetto infrastrutturale con aziende statali cinesi.

