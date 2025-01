(LaPresse) Quattro soldatesse israeliane, tenute in ostaggio da Hamas per 15 mesi, sono state rilasciate dai militanti alla Croce Rossa in uno scambio previsto con 200 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. È il secondo scambio tra Israele e il gruppo militante da quando, lo scorso fine settimana, è entrato in vigore un cessate il fuoco che ha fermato i combattimenti a Gaza.

