Il paesaggio di Gaza prima e dopo il conflitto tra Hamas e Israele in un video ripreso da un drone. In città come Gaza City e Khan Younis è rimasto uno scenario apocalittico di devastazione a distanza di un anno dall’inizio della guerra, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Nella zona costiera, dove i campi profughi sono stati edificati in diverse città, le riprese con il drone catturate dall’Associated Press mostrano i cumuli di macerie che si estendono a perdita d’occhio, il cemento degli edifici distrutti ha sostituito i colori che prima contraddistinguevano le località sul mare. Gli attacchi israeliani hanno distrutto gran parte delle infrastrutture civili della Striscia di Gaza, sfollando il 90% della popolazione. La ricostruzione potrebbe richiedere decenni, se non di più.

