Un video rilasciato dall’Idf mostra il momento in cui gli ex ostaggi Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher hanno attraversato il confine dalla Striscia di Gaza per rientrare in Israele dopo 471 giorni nelle mani di Hamas. Le tre giovani sono state scortate dalle forze speciali dell’Idf fuori da Gaza. Hamas le aveva consegnate alla Croce Rossa, che le ha poi portate dai soldati israeliani.

