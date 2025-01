La testimonianza scioccante di uno delle migliaia di minatori che, vicino a Stilfontain in Sudafrica, si trovavano a cercare oro illegalmente in una miniera abbandonata quando un’operazione di polizia ha interrotto la fornitura di cibo e beni di prima necessità nei loro confronti. L’uomo, che ha parlato con l’Associated Press in condizione di anonimato per timore di ritorsioni, ha detto di essere emerso in superficie il giorno di Natale dopo essere entrato nel pozzo a luglio. Ha trascorso mesi sottoterra, affrontando una fame estrema e assistendo alla morte di molti compagni scavatori per fame e malattie. “È come essere in un film dell’orrore, ma la cosa più dolorosa era che fosse reale e stesse realmente accadendo,” ha raccontato riguardo alla sua esperienza. Le forze dell’ordine avevano preso di mira il sito ad agosto come parte di un’operazione per contrastare il diffuso commercio illegale di minerali, e l’uomo è riuscito a uscire a dicembre attraverso un pozzo secondario dotato di scale in acciaio. Ma molti invece sono rimasti intrappolati e si sono ridotti alla fame per la mancanza di cibo. Decine di persone sono morte. Un’operazione di salvataggio tanto attesa ha recuperato questa settimana i corpi e portato in salvo oltre 240 sopravvissuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata