Notte di raid a Gaza dove gli attacchi aerei di Israele hanno colpito due case nel centro uccidendo almeno 17 palestinesi e ferendone altri sette. I corpi di 11 persone sono stati portati all’Ospedale dei Martiri di Al Aqsa dopo che un attacco ha distrutto una casa a Deir al-Balah.

Un altro raid ha ucciso sei persone nel campo profughi di Nuseirat e ne ha ferite altre sette, secondo l’ospedale Awda, che ha ricevuto le vittime. Tra i feriti c’era anche Khaled Rayan, capo del reparto infermieristico dell’ospedale.

Gli attacchi israeliani a Gaza nella giornata di ieri avevano ucciso almeno 18 persone, tra cui due donne e quattro bambini. Secondo quanto dichiarato dall’esercito d’Israele (Idf), nel corso delle ultime 24 ore l’aeronautica militare ha effettuato attacchi aerei su oltre 50 obiettivi nella Striscia di Gaza, tra cui “gruppi terroristici di Hamas e della Jihad islamica palestinese” e uno degli attacchi “aveva come obiettivo un importante terrorista che operava in una ex scuola di Gaza City”. Il vecchio edificio scolastico però fungeva anche da rifugio per gli sfollati e i media palestinesi riferiscono di almeno cinque morti nell’attacco.

