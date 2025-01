I colloqui di Doha sembrano avvicinare l'accordo fra le parti ma, come già accaduto in altre occasioni, nulla può ancora essere affermato con certezza

Sono ore cruciali per il futuro degli abitanti di Gaza e degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. I colloqui di Doha sembrano avvicinare l’accordo fra le parti ma, come già accaduto in altre occasioni, nulla può ancora essere affermato con certezza. Secondo alcuni media israeliani “il 90% dei dettagli” sarebbe stato concordato ma i nodi da sciogliere restano. Il più intricato sarebbe quello relativo al rifiuto di Israele di impegnarsi a porre fine alle guerra.

Per quanto riguarda la prima fase dell’accordo invece lo Stato ebraico si sarebbe detto disponibile a rilasciare fino a 1.200 detenuti palestinesi, fra cui 200 che stanno scontando l’ergastolo, per ottenere in cambio il rilascio di un numero cospicuo di ostaggi. Le pressioni affinché si arrivi ad un accordo fra le parti sono fortissime, a partire da quelle americane sia da parte di Joe Biden che del presidente eletto Donald Trump. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha effettuato ieri una telefonata con Benjamin Netanyahu dove ha ribadito “l’immediata necessità di un cessate il fuoco a Gaza e del ritorno degli ostaggi”.

Israele presenta piano su Idf a Gaza con accordo tregua

Israele ha presentato ai mediatori di Doha un piano che descrive nei dettagli la presenza militare israeliana nella Striscia di Gaza durante e dopo le varie fasi di un potenziale accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta Al-Quds Al-Arabi, un’agenzia di stampa del Qatar con sede a Londra. Israele ha richiesto una zona cuscinetto di circa un chilometro e mezzo lungo il confine di Gaza che rimarrà sotto il controllo israeliano. Inoltre sarebbe stato raggiunto un accordo sulle varie aree dalle quali le forze di difesa israeliane (Idf) si ritireranno nella prima e nella seconda fase dell’accordo e sulla gestione degli aiuti umanitari all’interno della Striscia. I temi ancora in discussione invece includono il numero di prigionieri palestinesi da rilasciare in cambio degli ostaggi e dove verrebbero rilasciati coloro che stanno scontando pene severe. Israele ha affermato di aver bisogno di sapere quanti degli ostaggi a Gaza sono ancora vivi prima di decidere quanti detenuti palestinesi scarcerare.

