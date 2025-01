Jack Bench è una delle tante persone che hanno un parente nell’attacco terroristico a New Orleans la notte di Capodanno. Suo fratello Tiger era assieme al suo migliore amico quando Shamsud-Din Jabbar, che secondo le autorità si sarebbe ispirato al gruppo militante dello Stato Islamico, ha travolto e ucciso 14 persone lungo Bourbon Street, ferendone anche più di 30. “Mio fratello voleva solo mostrare a Ryan (il suo amico universitario) New Orleans e il suo spirito. Ryan non era mai stato qui, quindi voleva mostrargli il buon umore e la gioia che New Orleans porta con sé, soprattutto in un giorno come quello di Capodanno, con tutti i sorrisi, il divertimento e la brava gente della Louisiana. E nessuno pensava che sarebbe finita come è finita”, ha raccontato Bench. Suo fratello Tiger è morto mercoledì mattina in ospedale per le ferite riportate nell’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata