X/Redningsselskapet

L'episodio avvenuto nel comune di Hadsel, in corso le operazioni di salvataggio

E’ di almeno 3 morti e 4 feriti il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto in Norvegia. Un autobus di linea con circa 60 persone a bordo è uscito di strada ed è caduto parzialmente nel lago Asvatne, che sfocia nel mare. L’incidente è avvenuto nel comune di Hadsel, nel nord del paese. Le operazioni di salvataggio sono attualmente in corso e alcuni dei passeggeri sono stati evacuati in una scuola nelle vicinanze.

“La situazione non è affatto chiara. C’è un autobus, con 60-70 passeggeri a bordo, che giace in parte in acqua. Il tempo è molto brutto sul posto. Sono stati inviati elicotteri di salvataggio da Bodø e Tromsø”, ha affermato l’addetto stampa Jan Eskil Severinsen del North Rescue Center.

Norvegia: a bordo del bus passeggeri di 8 nazionalità diverse

Nel bus di linea coinvolto in un grave incidente ad Hadsel, nel nord della Norvegia, erano presenti passeggeri di otto nazionalità di diverse. Lo ha riferito la polizia, citata dai media locali. Il mezzo, con a bordo 58 persone, partito da Narvik e diretto alle isole Lofoten, è uscito di strada ed è caduto nel lago Asvatne, che sfocia nel mare, vicino a Raftsundet. Il bilancio al momento è di tre morti e quattro feriti gravi. Tre persone sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Stokmarknes. I feriti e le persone coinvolte sono state condotte in un centro di accoglienza a Svolvaer. A causa del maltempo, hanno riferito le autorità, ci sono state difficoltà nel condurre gli elicotteri sul luogo dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata