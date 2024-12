Paura per centinaia di sciatori e amanti della montagna in Colorado. Dopo la segnalazione di una crepa in una delle travi di sostegno, 174 persone sono rimaste sospese in aria nelle cabine della seggiovia di Winter Park. Gli sciatori si sono calati con una corda dalle cabine e tutti sono riusciti a raggiungere il suolo sani e salvi.

