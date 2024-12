Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla Knesset he riferito di progressi nei colloqui per un accordo sugli ostaggi a Gaza. “Non so quanto tempo ci vorrà”, ha precisato il leader di Tel Aviv. “Tutto ciò che stiamo facendo non può essere rivelato. Stiamo intraprendendo azioni per riportarli indietro. Vorrei dire con cautela che ci sono stati dei progressi e che non smetteremo di agire finché non li riporteremo tutti a casa”, le parole del massimo rappresentante dello Stato ebraico in Parlamento, mentre negli ultimi giorni si sono rinnovati i colloqui per raggiungere un accordo.

