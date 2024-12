Il premier albanese ha paragonato il social network cinese a un "bullo di quartiere"

Il premier dell’Albania Edi Rama ha annunciato che nel Paese verrà bloccato l’accesso al social cinese TikTok per un anno. L’annuncio è arrivato durante un incontro in cui è stato presentato il nuovo piano d’azione per la sicurezza nelle scuole.

Rama: “TikTok come un ‘bullo di quartiere’ “

Il leader ha spiegato che il blocco di TikTok richiederà alcune settimane e che quindi sarà applicato dall’inizio dell’anno prossimo e per un anno. Dopo un anno, l’Albania valuterà come si comporteranno gli altri Paesi e come reagirà TikTok. “Per un anno non ci sarà TikTok nella Repubblica d’Albania”, ha detto Rama che ha paragonato il social media al “bullo di quartiere” che i genitori temono che i propri figli possano incontrare quando escono di casa.

