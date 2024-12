Una meteora ha attraversato il cielo sopra Indianapolis, nello Stato americano dell’Indiana, tenendo centinaia di persone con il naso all’insù per godersi lo spettacolo celeste. È accaduto martedì 10 dicembre. Il fenomeno astronomico, particolarmente intenso, è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza della capitale dell’Indiana. La meteora faceva parte delle Geminidi, uno sciame meteorico annuale causato dall’asteroide 3200 Phaethon attivo dal 3 al 19 dicembre. In condizioni ideali, le Geminidi offrono in genere uno degli spettacoli più belli e luminosi dell’anno a causa dell’elevato volume di meteore visibili ogni ora.

