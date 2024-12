Donald Trump è arrivato a Manhattan mercoledì sera ed è atteso stamattina a Wall Street per suonare la campana d’apertura della Borsa di New York, dopo la nomina, secondo alcune fonti, a “Persona dell’anno” dalla rivista Time. Il neo eletto presidente Usa aveva già ricevuto il riconoscimento dalla rivista nel 2016, quando è stato eletto per la prima volta alla Casa Bianca. Con lui, tra i finalisti del premio di quest’anno, anche la vicepresidente Kamala Harris, il proprietario di X Elon Musk, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Kate Middleton, la principessa del Galles. Il Time non ha ancora confermato la selezione che verrà annunciata giovedì mattina.

