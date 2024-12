Un video circolato online, e ripreso da Associated Press, mostra i ribelli siriani mentre liberano decine di donne nel famigerato carcere di Saydnaya, a nord di Damasco, dove, secondo le organizzazioni per i diritti umani sono state torturate e uccise migliaia di persone. Nel frattempo la televisione di Stato ha trasmesso una dichiarazione dei ribelli, guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, in cui si afferma che il governo di Bashar al-Assad è stato rovesciato e che tutti i prigionieri sono stati rilasciati. Il presidente quindi è fuggito a Mosca e ha ricevuto asilo dal suo alleato Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata