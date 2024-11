Sale a cinque vittime il bilancio del raid russo su Mykolaiv. Una vittima anche a Zaporizhzhia

Allarme aereo su tutta l’Ucraina lunedì mattina, mentre il New York Times riporta che 50mila soldati tra russi e nordcoreani sono pronti ad attaccare le truppe di Kiev nella regione russa del Kursk da loro conquistata. Giovedì il presidente americano eletto Donald Trump, in una chiamata al presidente russo Putin, gli ha chiesto di frenare l’escalation. Ecco tutte le notizie di oggi dalla guerra in Ucraina IN DIRETTA

Raid russi su Zaporizhzhia, almeno un morto e oltre 20 feriti

Nella notte le truppe russe hanno effettuato tre raid aerei sulla regione di Zaporizhzhia. Il bilancio è provvisorio è di una vittima e almeno 21 feriti. Lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov citato dai media di Kiev. Fra i feriti “ci sono una ragazza di 15 anni e due ragazzi di 4 anni e 17 anni”.

Allarme in tutta l’Ucraina per minaccia missilistica

Un allarme aereo è stato annunciato a Kiev e in molte altre regioni dell’Ucraina per una minaccia missilistica legata al decollo di bombardieri russi. Lo riporta Rbc Ucraina. “Attenzione, pericolo missilistico su tutto il territorio dell’Ucraina. Decollo di MiG-31K“, ha scritto su Telegram l’aeronautica Ucraina. In precedenza i militari di Kiev avevano riferito sul decollo di otto bombardieri strategici russi Tu-95MS. Avevano inoltre avvertito che l’allarme è stato lanciato per la presenza di aerei russi nello spazio aereo ucraino che hanno in seguito lanciato missili.

Bilancio raid russo su Mykolaiv salito a 5 vittime

È salito a cinque vittime il bilancio dell’attacco con droni condotto dalle forze russe su Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo scrive su Telegram il governatore locale, Vitaly Kim. “Cinque vittime, le operazioni di ricerca e salvataggio sono state completate”, ha riferito Kim nel suo post.

Scholz: “Parlerò con Putin, il momento giusto può essere presto”

“Ho deciso di parlare con il presidente russo al momento giusto“. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un’intervista all’emittente Ard, in merito alla possibilità di parlare con il presidente russo, Vladimir Putin. Scholz ha poi risposto “presto” quando gli è stato chiesto quando sarebbe arrivato il momento giusto per parlare con Putin e ha spiegato che qualche settimana fa un tentativo di telefonata non era andato a buon fine.

