Il pellegrinaggio è sempre più popolare e secondo il governo spagnolo sempre più turiste non esitano a percorrerlo da sole

Il Guardian ha raccolto testimonianze di donne che hanno subito molestie sessuali “terrificanti” durante alcuni tratti del Cammino di Santiago di Compostela, in zone rurali di Spagna, Portogallo e Francia. Almeno nove donne hanno raccontato alla testata britannica di aver subito molestie durante il loro tentativo di pellegrinaggio negli ultimi cinque anni e molte di loro hanno affermato di aver temuto per la propria vita. Alcuni degli uomini incontrati, hanno ricordato le donne, le hanno poi inseguite attraverso la campagna, dopo aver tentato approcci fisici. Delle nove donne che hanno parlato con il Guardian, sei hanno denunciato gli incidenti alla polizia. In un solo caso il colpevole è stato localizzato e processato.

Sempre più donne a Santiago di Compostela

Negli ultimi anni la popolarità dei vari percorsi di pellegrinaggio collettivamente noti come Camino de Santiago è aumentata vertiginosamente, in particolare tra le donne. L’anno scorso un record di 446.000 persone ha percorso il Camino, il 53% delle quali donne, secondo Pedro Blanco, rappresentante del governo centrale spagnolo in Galizia. “L’anno scorso lo hanno fatto più di 230.000 donne e molte di loro non hanno esitato a farlo da sole”, ha detto ai giornalisti.

