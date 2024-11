Il maltempo ha provocato oltre 220 vittime

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez sostiene di aver fatto tutto il possibile di fronte all’emergenza della Dana, che ha provocato oltre 220 vittime. Fonti dell’esecutivo sostengono che martedì 29 ottobre, giorno dell’alluvione, già dalla mattina il governo aveva informato la Regione di Valencia dei rischi che si sarebbero corsi, esortandolo più volte ad agire e a prendere misure quali la richiesta dell’intervento dell’Unità militare di emergenza (Ume) e l’invio dell’allerta alla popolazione. L’Agenzia meteorologica spagnola Aemet alle 7 del mattino aveva dichiarato l’allerta rossa.

Da quel momento, sostengono le fonti, la delegata del governo centrale a Valencia, Pilar Bernabé, ha cancellato tutti i suoi impegni, ha tenuto una riunione con l’Ume e le forze e i corpi di sicurezza e ha chiamato sia l’assessora all’Interno e alla Giustizia della regione di Valencia Salomé Pradas, responsabile delle emergenze, sia i sindaci dei Comuni che avrebbero potuto riportare danni per l’alluvione. Le fonti governative sottolineano che nei casi di gestione delle emergenze c’è una chiara divisione di competenze tra lo Stato centrale e le Comunità autonome, ovvero le Regioni, e l’esecutivo ha svolto pienamente i compiti che gli sono attribuiti dall’ordinamento e dai protocolli.

Questi ultimi sono ben definiti per la gestione delle emergenze, e prevedono che al governo centrale spetti l’individuazione dei rischi, allertare le autorità territoriali e mettere a disposizione le risorse, mentre alla Regione, in questo caso alla Regione di Valencia, spetti attivare i piani di emergenza, inviare l’allerta alla popolazione e chiedere le risorse statali quando necessario, rimarcano le fonti. La delegata del governo centrale, viene sottolineato, ha chiamato quel giorno tre volte la responsabile delle emergenze della Regione di Valencia e solo alla quarta chiamata la Regione ha richiesto l’intervento dell’Ume e nel solo Comune di Utiel. La richiesta di intervento dei militari nella provincia di Valencia è arrivata alle 20.36, sottolineano le fonti. A quell’ora molti cittadini erano già in trappola, e c’erano case, negozi e strade allagate.

Vista l’entità della catastrofe naturale sono sorti interrogativi sulla possibilità che il governo centrale prendesse in mano la situazione emergenziale sostituendo l’esecutivo regionale. Le fonti hanno sottolineato che il governo ha agito cercando di evitare una ‘rottura’ con la Regione, che non sarebbe stata positiva. Sostituire la Comunità valenciana non avrebbe poi migliorato l’efficacia della risposta all’emergenza, sostengono. Secondo l’esecutivo è corretto che in una situazione di crisi ci sia un’unica entità al comando e che questa sia la Regione di Valencia che meglio conosce il territorio. Il governo però non si sta ‘lavando le mani’ rispetto all’accaduto, assicurano le fonti, affermando che l’esecutivo sta fornendo le risorse per superare la catastrofe e sta dando appoggio tecnico.

