Il cancelliere Scholz ha annunciato di voler chiedere un voto di fiducia al Bundestag. Da Schroeder a Brandt, ecco i casi passati

In Germania è crisi di governo. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato di voler chiedere un voto di fiducia al Bundestag il prossimo gennaio, dopo aver deciso di licenziare il ministro delle Finanze, Chrstian Lindner, sancendo la crisi del governo tedesco. La richiesta della fiducia potrebbe portare a nuove elezioni, che dovrebbero tenersi entro la fine di marzo 2025. Non è la prima volta che un cancelliere chieda il voto di fiducia.

I precedenti

Nella storia della Repubblica Federale Tedesca, è successo un totale di cinque volte che un cancelliere ricorresse al voto di fiducia. In tre occasioni ha portato a nuove elezioni. Nel 1982, Helmut Schmidt, esponente dei socialdemocratici dell’Spd, utilizzò il voto di fiducia per calmare una crisi di coalizione (ma perse un voto di sfiducia costruttivo lo stesso anno). Gerhard Schröder, anche lui membro dell’Spd, ricorse al voto di fiducia nel 2001 per ottenere l’approvazione del controverso dispiegamento della Bundeswehr in Afghanistan. Nel 1972 fu lo storico cancelliere Willy Brandt (Spd) a passare per il voto di fiducia dopo la crisi della coalizione mentre nel 1982 toccò a Helmut Kohl (Cdu) e nel 2005 fu ancora il turno di Schröder. I primi due riuscirono a rafforzare le loro coalizioni in questo modo, ma la mossa di Schröder non funzionò. La sua Spd perse le successive elezioni federali e venne sostituito da Angela Merkel.

Elezioni anticipate

Il percorso verso una nuova elezione in caso di crollo di un governo federale è definito con precisione nella Legge fondamentale, la Costituzione tedesca. In teoria, le parti rimanenti dell’attuale coalizione potrebbero formare un governo di minoranza entro la data regolare delle elezioni, il 28 settembre del prossimo anno. Tuttavia, questo appare improbabile. Un’alleanza di questo tipo dovrebbe cercare una maggioranza per ogni proposta legislativa con i voti dell’opposizione. Un’ipotesi difficilmente percorribile in particolare per la questione del bilancio federale del 2025.

Le opzioni

Tra le opzioni percorribili, il voto di fiducia, previsto dall’articolo 68 della Legge fondamentale, sarebbe la variante più probabile. Il Cancelliere federale chiede al Bundestag di concedergli un voto di fiducia – con l’aspettativa che il Parlamento non lo faccia, cioè che non ottenga la maggioranza. Il Cancelliere può collegare questa richiesta a un progetto legislativo specifico. Tuttavia, non è una condizione obbligatoria. Se il Cancelliere non ottiene la maggioranza, può chiedere al Presidente federale di sciogliere il Bundestag, come ha fatto l’ultima volta il Cancelliere della Spd, Gerhard Schröder nel 2005. Tuttavia, questa procedura è controversa perché non è finalizzata all’ottenimento di un voto di fiducia, come previsto dalla Legge fondamentale, ma, al contrario, al mancato raggiungimento della maggioranza necessaria.

Voto di sfiducia

Secondo l’articolo 67 della Legge fondamentale, il Bundestag può anche esprimere un voto di sfiducia nei confronti del Cancelliere, ma solo eleggendo un successore a maggioranza. In tal caso, chiederebbe al Presidente federale di licenziare il Cancelliere precedente. Il Presidente federale sarebbe obbligato a farlo. Ad oggi, nella Repubblica Federale Tedesca esiste un solo esempio di questo tipo: nel 1982, l’Fdp passò dal suo precedente partner di coalizione, la Spd, e dal suo Cancelliere Helmut Schmidt alla Cdu-Csu e, insieme all’Unione, elesse Helmut Kohl come nuovo Cancelliere. La differenza rispetto a oggi: allora, Cdu-Csu e Fdp avevano insieme la maggioranza nel Bundestag. Oggi non ce l’hanno più. In caso di voto di sfiducia, il neoeletto cancelliere e il suo gabinetto entrerebbero in carica subito dopo la nomina da parte del Presidente federale e il giuramento del Bundestag. Se il Cancelliere dovesse percorrere la strada del voto di fiducia, il Presidente federale avrebbe un massimo di 21 giorni per sciogliere il Bundestag ai sensi dell’articolo 68. Schröder ha perso il voto di fiducia del Bundestag il 1° luglio 2005, come desiderato. Il 13 luglio ha proposto lo scioglimento del Bundestag all’allora Presidente federale Horst Köhler, che lo ha fatto il 21 luglio. Allo stesso tempo, Köhler ha fissato una nuova elezione per il 18 settembre. Secondo l’articolo 39 della Legge fondamentale, le nuove elezioni devono svolgersi entro 60 giorni dallo scioglimento del Bundestag.

Nuovi ministri

Anche se il Bundestag venisse sciolto, la Germania non rimarrebbe senza una guida politica. Il Cancelliere e il suo gabinetto rimarrebbero in carica. Inoltre, l’articolo 69 della Legge fondamentale stabilisce che il Cancelliere è tenuto a rimanere in carica su richiesta del Presidente federale fino alla nomina di un successore. Questa norma entra regolarmente in vigore dopo le elezioni del Bundestag, quando il Bundestag si è già riunito per la sua sessione costituente ma il nuovo governo non è ancora stato formato. I ministri uscenti nel caso di scioglimento della coalizione dovranno essere sostituiti. I loro compiti potrebbero essere assunti da altri capi dipartimento. Tuttavia, il Cancelliere potrebbe anche proporre dei successori e farli nominare dal Presidente federale.

Bilancio provvisorio

Se il Bundestag venisse sciolto e venissero indette nuove elezioni, l’attività politica si bloccherebbe comunque in un colpo solo. I partiti passerebbero immediatamente alla modalità di campagna elettorale e il tempo di preparazione per le elezioni sarebbe estremamente ridotto. Ciò sarebbe particolarmente rilevante per il bilancio federale del 2025, che non potrebbe più essere approvato quest’anno, nel qual caso entrerebbe in vigore la cosiddetta gestione provvisoria del bilancio. Da gennaio in poi possono essere effettuate essenzialmente solo le spese per le quali esiste un obbligo legale, e questa procedura è già stata sperimentata. Entra sempre in vigore dopo le elezioni parlamentari, perché il progetto di bilancio del vecchio governo decade e il nuovo governo presenta regolarmente il proprio progetto di bilancio solo nel nuovo anno.

