Migliaia di residenti di Valencia, armati di pale e scope, hanno camminato ore per raggiungere i quartieri della città maggiormente colpiti dall’alluvione Dana e hanno aiutato le persone a pulire le strade dopo che le inondazioni hanno travolto l’intera regione spagnola. Le autorità locali hanno anche chiesto alle persone di non recarsi nell’area colpita dall’alluvione poiché questo stava causando problemi di accesso per i servizi di emergenza. Il disastro naturale più mortale nella memoria recente della Spagna ha provocato almeno 200 morti.

