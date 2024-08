Lo ha reso noto il sindaco della città, Igor Terekhov

Mentre nell’Unione Europea si discute per le parole dell’Alto Rappresentante per gli Affari esteri, Josep Borrell, secondo cui dovrebbero essere eliminate le restrizioni per l’utilizzo da parte dell’Ucraina delle armi europee sul territorio russo, prosegue sul campo il conflitto tra Russia e Ucraina. In un raid russo su Kharkiv tre persone hanno perso la vita, tra loro anche un bambino. Ecco le notizie di oggi dalla guerra IN DIRETTA

Tre morti in raid russo su Kharkiv, anche un bambino

È di almeno tre vittime il bilancio di un raid effettuato dalle forze armate russe su Kharkiv in Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Igor Terekhov. Fra di loro ci sarebbe anche “un bambino colpito in un parco giochi” mentre altre due persone sarebbero decedute nell’incendio di un palazzo colpito nel distretto industriale. I feriti sarebbero almeno 28.

