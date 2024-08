Un ex poliziotto ha sparato alla compagna, poi all'ex moglie e, infine, si è suicidato

La comunità catalana di Rubì, in Spagna, piange due donne vittime di femminicidio assassinate ieri 20 agosto nel comune vicino a Barcellona. A sparare è stato un ex poliziotto in pensione che ha ucciso prima l’ex moglie, poi all’attuale compagna e, infine, si è suicidato. In Spagna, dall’inizio dell’anno, si contato 31 femminicidi.

