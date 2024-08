"Decisione presa esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale" riferisce l'ad Sergio

La Rai ha ritenuto, secondo quanto riferito dall’ad dell’azienda Roberto Sergio, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare temporaneamente in Italia la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini.

I due erano stati informati del rischio dell’apertura di un procedimento penale a loro carico in Russia per un reportage realizzato per il Tg1 nella regione del Kursk per “attraversamento illegale del confine di Stato”.

Nel frattempo l’ambasciatrice d’Italia a Mosca, Cecilia Piccioni, è stata convocata dal ministero degli Esteri di Mosca e le “è stata espressa una forte protesta in relazione alle azioni della troupe della Rai” che “è entrata illegalmente nel territorio della Federazione Russa” per coprire l’attacco delle forze ucraine nella regione di Kursk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata