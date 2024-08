Conclusi i Giochi a Parigi, la città americana inizia a prepararsi al 2028

Concluse le Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziato il conto alla rovescia per il turno di Los Angeles, nel 2028. La bandiera olimpica è arrivata nella città americana con il sindaco Karen Bass, il passaggio è avvenuto durante la cerimonia di chiusura dei Giochi, domenica. “Atterrare qui in questo momento e vedere tutti questi cittadini di Los Angeles che ci salutano mi fa capire che l’evento è iniziato. Spero che l’entusiasmo continui e che si faccia tutto il necessario per prepararsi al 2028”, ha dichiarato Bass. Los Angeles diventerà la terza al mondo a ospitare i Giochi per tre volte, aggiungendosi agli anni storici del 1932 e del 1984.

