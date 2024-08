Le immagini dal lago Erie, in Pennsylvania. Le autorità stanno setacciando la zona

Un piccolo alligatore è stato avvistato nelle acque del lago Erie, in Pennsylvania, Stati Uniti. Le autorità locali stanno setacciando la zona dopo che lo scorso fine settimana l’animale è stato ripreso mentre nuotava. Ancora non è chiaro come possa essere finito nel lago.

