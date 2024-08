Il primo nei 96 anni di storia del parco zoologico

Lo zoo di Detroit festeggia la nascita di un cucciolo di gorilla, il primo nei 96 anni di storia del parco zoologico. Il gorilla non ha ancora un nome e il sesso non è stato determinato. Il pubblico non vedrà immediatamente il piccolo perchè il team che si occupa della cura degli animali vuole dare al cucciolo e alla madre il tempo necessario per legare e sentirsi a proprio agio nel loro habitat.

