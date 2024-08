I soccorritori hanno lavorato con mezzi pesanti per liberarla

È stata estratta viva dopo quasi 24 ore sotto le macerie l’ultima sopravvissuta del crollo dell’hotel ‘Zur Reichsschenke’ nella cittadina di Kröv, sul fiume Mosella, nella Germania occidentale. Al momento del salvataggio i presenti hanno applaudito. I soccorritori hanno lavorato per ore con mezzi pesanti e hanno usato una sega per cemento per liberare la donna dai detriti. In precedenza avevano già avuto contatti con la donna, avevano potuto parlarle e fornirle da bere. Nel crollo, avvenuto nella tarda serata di martedì, due persone sono morte e 7 sono rimaste intrappolate e successivamente salvate, tra queste anche un bimbo di due anni con i genitori. Lo riporta l’emittente Swr.

