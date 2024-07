Sono stati uccisi durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre

L’esercito israeliano (Idf) ha precisato che sono 5 i corpi degli ostaggi recuperati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Oltre a Oren Goldin, 33 anni, l’insegnante Maya Goren, 56 anni e il sergente Tomer Yaakov Ahimas, 20 anni, sono stati infatti recuperati i cadaveri del sergente Kiril Brodski, 19 anni, e di Ravid Katz, membro della squadra di sicurezza del kibbutz Nir Oz. Tutti e 5 sono stati uccisi durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre e poi portati a Gaza dai miliziani palestinesi. Erano già stati dichiarati morti dalle autorità israeliane. Si ritiene che ora 111 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di 39 persone la cui morte è stata già accertata. Lo riporta il Times of Israel. IN AGGIORNAMENTO

08:37 Gallant: “Combatteremo Hamas fino alla sua sconfitta”

“I miei ringraziamenti e il mio apprezzamento ai combattenti dello Shin Bet e dell’Idf per l’importante operazione di salvataggio dei corpi dei martiri rapiti Mia, Oren, Ravid Aryeh, Kirill e Tomer. Possa la loro memoria essere benedetta e portata nella tomba di Israele”. È quanto scrive in un post su X il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. “Paralizzeremo Hamas finché non sarà sconfitto”, aggiunge, “e manterremo il nostro impegno di riportare le persone rapite alle loro case”.

