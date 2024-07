Proseguono le operazioni di salvataggio

Il bilancio dei morti nella frana avvenuta tre giorni fa in Etiopia, per ora fermo ad almeno 257 morti, “dovrebbe salire a 500 morti, secondo le informazioni fornite dalle autorità locali”. È quanto afferma l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Ocha). “Le operazioni di salvataggio continuano”, aggiunge, “i residenti scavano principalmente a mani nude o con le pale per mancanza di altre opzioni”. Lo riporta Rfi. La frana è stata causata dalle forti piogge nel distretto di Kencho Shacha Gozdi, nel sud dell’Etiopia.

