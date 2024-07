Il cetaceo è emerso dall'acqua davanti alle coste di Portsmouth

Una balena è improvvisamente emersa dalle acque dell’Oceano Atlantico capovolgendo un peschereccio davanti alle coste di Portsmouth, nello Stato americano del New Hampshire. L’incidente è avvenuto martedì 23 luglio vicino all’Odiorne Point State Park. La Guardia Costiera ha comunicato su X di aver ricevuto una chiamata di soccorso in cui si informava che una barca di 23 piedi si era ribaltata a causa di una balena. Salvi i due occupanti dell’imbarcazione, sbalzati in acqua dopo il violento urto causato dal cetaceo.

