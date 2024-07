A Milwaukee la convention repubblicana dopo l'attentato a cui l'ex presidente Usa è scampato

Tutto pronto a Milwaukee per la convention repubblicana di giovedì, il giorno in cui Donald Trump verrà ufficialmente nominato candidato alla Casa Bianca per il partito dell’elefantino. E nel Wisconsin sono tanti i repubblicani già presenti, tra loro anche l’ex speaker della Camera Kevin McCarthy: “Ho parlato con Trump, sta bene ed è di ottimo umore“, ha raccontato il repubblicano dopo l’attentato a cui l’ex presidente Usa è scampato sabato sera.

